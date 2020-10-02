Кремль оценил вероятность введения жестких ограничений из-за коронавируса

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что на данный момент, несмотря на рост числа зараженных коронавирусом, введение новых жестких ограничений - локдауна - не рассматривается.

«Что касается локдауна, то в настоящий момент это не обсуждается», - сказал официальный представитель Кремля.

Песков добавил, что сейчас активно продолжает свою работу оперштаб во главе с вице-премьером Татьяной Голиковой, а также соответствующие меры принимаются и местными властями в регионах.

«Если говорить о самих цифрах, то да, к сожалению, они растут достаточно быстро, это требует определенной мобилизации всех систем и на федеральном уровне, и на региональных уровнях», - акцентировал пресс-секретарь.

За прошедшие сутки в стране впервые с июня текущего года было выявлено 9 412 новых случаев заражения COVID-19. Всего за период пандемии число инфицированных в России достигло 1 194 643 человек, из которых выздоровели 970 296, скончались - 21 077.