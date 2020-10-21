Названа категория людей, которым не поможет вакцинация от коронавируса

На некоторых людей вакцина от коронавируса может не подействовать. Об этом заявил доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн.

«Люди отличаются по способности вырабатывать антитела, но выделить их четко на группы довольно сложно. Это зависит не от состояния здоровья, а от особенностей организма, о которых никто не знает», — сказал он порталу ura.ru.

По словам медика, прививка может не подействовать на людей с иммунодефицитом.

Также Альтштейн сказал - еще не доказано, что антитела плохо вырабатываются у пожилых, людей в стрессе, принимающих противовоспалительные препараты и злоупотребляющих спиртными напитками.

Массовая вакцинация россиян, по словам директора центра Гамалеи Александра Гинцбурга, вероятно, начнется уже в ноябре.