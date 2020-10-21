Во Франции простились с жестоко убитым в Париже учителем истории

В среду, 21 октября, во Франции простились с учителем истории Самюэлем Пати - жертвой 18-летнего фанатика. Траурные мероприятия прошли во многих французских городах. Национальная церемония прощания состоялась в Париже, у здания Сорбонны. Именно туда доставили гроб погибшего, чтобы тысячи собравшихся смогли почтить его память.

Церемония, на которой присутствовали президент и министр МВД страны, началась с минуты молчания. После этого глава государства Эммануэль Макрон занял место у трибуны. Он назвал случившееся варварством, которого не должно быть в современном мире.

Напомним, что трагедия произошла в пятницу 16 октября. Жестокую расправу над 47-летним преподавателем колледжа на окраине Парижа осуществил 18-летний парень. Он был ликвидирован при задержании. Полиция в общей сложности задержала 11 подозреваемых в деле об убийстве преподавателя истории.