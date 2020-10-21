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В администрации Ростова-на-Дону опровергли сообщения о смерти пациентов с COVID-19 из-за нехватки кислорода

Роман Захаров
23:39 21.10.2020
Заместитель главы горадминистрации Елена Кожухова напомнила об ответственности людям, распространяющим ложную информацию.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: Сергей Пивоваров, РИА Новости

Информация о смерти 13 пациентов с коронавирусом из-за нехватки кислорода в одной из ростовских больниц не соответствует действительности. Об этом «Звезде» рассказала заместитель главы администрации Ростова-на-Дону по социальным вопросам Елена Кожухова.

«Информация о количестве погибших в 20-й больнице и причинах этого - не соответствует действительности. Мы ежедневно выявляем большое число заболевших, увеличилось число госпитализированных. Люди поступают с различными, в том числе тяжелыми патологиями. И для нас большая трагедия, когда заболевшие умирают. Но в эти дни аварийных ситуаций, связанных с поставкой кислорода на территории данной больницы, не было. И аварийных ситуаций, которые могли бы повлечь гибель пациентов - не было», - объяснила чиновница.

При этом Кожухова напомнила об ответственности тем, кто распространяет ложную информацию.

«Причину смерти устанавливают патологоанатомические службы. По всем умершим в эти дни устанавливается истинная причина. И по качеству лечения Росздравнадзор выносит соответствующее решение. Так что на сегодняшний день предписаниями о ненадлежащем лечении пациентов в 20-й больнице и других госпиталях администрация не располагает. А что касается распространения фейков, на наш взгляд это преследуется по закону и, конечно же, недопустимо», - подчеркнула она.

Ранее некоторые ростовские СМИ распространили информацию о том, что 13 подключенных к аппаратам ИВЛ пациентов 20-й больницы Ростова-на-Дону, где проходят лечение больные коронавирусом, якобы скончались из-за того, что в медучреждении не успели пополнить запасы кислорода. 

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