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Россиянам рассказали о главных проблемах четырехдневной рабочей недели

Иван Линдеманн
23:39 21.10.2020
Инициатива может перессорить граждан, поскольку возникнут сложности в вопросе оплаты труда.
Россиянам рассказали о главных проблемах четырехдневной рабочей недели
© Фото: Jochen Tack, imagebroker.com, Globallookpress

Заместитель председателя комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов, депутат Госдумы Михаил Терентьев считает, что переход на четырехдневную рабочую неделю грозит россиянам несколькими проблемами.

В интервью «Вечерней Москве» он  рассказал, что инициатива может перессорить граждан, поскольку возникнут сложности в вопросе оплаты труда.

«Повысятся ли интенсивность и производительность труда в оставшиеся дни? Каким образом? Какими будут заработки при новых условиях? Устроят ли они людей?», - здао такой вопрос Терентьев.

Аналогичное мнение высказал и кандидат экономических наук, глава Союза предпринимателей и арендаторов России Андрей Бунич. Он уверен,  что изменение графика может негативно сказаться как на работниках, так и на работодателях. При  переходе на четырехдневку уменьшатся либо зарплаты, либо производительность труда.

«Никто толком не понимает, для чего такие сложности. Политического смысла не видно, экономического — тем более», - сказал эксперт.

Вернуться к вопросу о переходе на четырехдневную рабочую неделю накануне призвал заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев.

Ранее первый зампред комитета Государственной думы по образованию и науке, академик РАН Геннадий Онищенко отметил, что главной опасностью введения данной инициативы является то, что люди начнут употреблять больше алкоголя, либо «лежать на диване».

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