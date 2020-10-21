Россия и Белоруссия договорились о снижении ставок на роуминг с 1 ноября 2020 года. Такое решение было принято на заседании группы высокого уровня совета министров Союзного государства России и Белоруссии, прошедшего в режиме видеоконференции 21 октября.

«Достигнута договоренность о снижении ставок международного интерконнекта на роуминговый трафик и межоператорских роуминговых ставок, а также реализации комфортных абонентских роуминговых тарифов на пространстве Союзного государства с 1 ноября 2020 года», - сообщается на сайте правительства РФ.

Стороны также рассмотрели актуальные задачи российско-белорусского торгово-экономического взаимодействия, включая сотрудничество в цифровой, банковской и транспортной сферах.