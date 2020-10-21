СМИ: США хотят подарить Болгарии два списанных истребителя F-16

Администрация США намерена безвозмездно отдать вооруженным силам Болгарии два списанных истребителя F-16. Об этом со ссылкой на американское посольство в Софии сообщает газета «24 часа».

В дипмиссии добавили, что передача истребителей состоится после того, как данную инициативу одобрит конгресс США. Американские военные полагают, что болгарские ВС смогут использовать подаренные выведенные из эксплуатации F-16 в качестве пособия для обучения и общего знакомства с техникой.

Ранее Болгария приобрела у США восемь истребителей F-16 Block 70. Контракт был заключен на сумму 1,26 миллиарда долларов. Как ожидается, первый самолет София получит в 2023 году, еще четыре - в конце года, остальные - в 2024 году.