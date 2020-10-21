В Москве за сутки скончались 66 пациентов с COVID-19

В Москве за сутки скончались еще 66 пациентов, имеющие подтвержденный диагноз «пневмония» и положительный результат теста на коронавирус. Об этом сообщили в понедельник в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

Накануне сообщалось о 63 умерших пациентов с коронавирусом. За все время пандемии в столице было зарегистрировано 6 187 смертельных случаев из-за COVID-19.

В Москве усиливают контроль по соблюдению эпидемиологических требований из-за коронавируса. Проводятся рейды в магазинах, транспорте, других общественных местах. У москвичей проверяют наличие масок и перчаток. Также в городе были открыты еще два мобильных госпиталя для пациентов с COVID-19 в торговом центре «Москва» и рядом со станцией «ВДНХ».