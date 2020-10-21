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Пентагон: США хотят поддерживать присутствие механизированной бригады у границ РФ

Иван Линдеманн
02:26 21.10.2020
Также, по словам Марка Эспера, США рассматривают варианты переброски части своих войск из Германии в Болгарию, Румынию и Прибалтику в рамках объявленной передислокации американских сил в Европе.
Пентагон: США хотят поддерживать присутствие механизированной бригады у границ РФ
© Фото: Bernd Wüstneck, dpa, Globallookpess

Соединенные Штаты изучают возможность поддерживать присутствие механизированной бригады у границ России не на ротационной, а на постоянной основе. Об этом заявил глава Пентагона Марк Эспер.

«После подписания соглашения об оборонном сотрудничестве с Польшей и моих недавних встреч с министрами обороны из Румынии и Болгарии, а также сообщений, полученных из стран Балтии, есть реальная возможность сохранить 2-ю кавалерийскую бригаду на переднем крае в некоторых из этих стран на продолжительной основе», - приводят слова министра РИА Новости.

Также, по словам Эспера, США рассматривают варианты переброски части своих войск из Германии в Болгарию, Румынию и Прибалтику в рамках объявленной передислокации американских сил в Европе.

В конце июля глава Пентагона объявил о выводе из Германии 11,9 тысячи военнослужащих. Это было сделано по поручению Дональда Трампа, который неоднократно критиковал Берлин за то, что он, по его мнению, не тратит достаточно средств на поддержание коллективной обороны НАТО.

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