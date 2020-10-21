Мужчина в Москве рухнул в конструкцию железнодорожного моста и погиб
Трагический инцидент произошел на юге российской столицы.
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На юге Москвы мужчина провалился в конструкцию железнодорожного моста. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.
«По предварительной информации, мужчина шел по железнодорожному мосту и провалился в его конструкцию», - сказал собеседник агентства.
При этом источник добавил, что, согласно предварительным данным, мужчина погиб.
Ранее сообщалось, что в Москве в районе Наставнического переулка такси пробило заграждение и упало в реку. Кадры последствий инцидента были опубликованы в Сети. Позже стало известно, что водитель транспортного средства погиб.