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В США суд отказал россиянке Осиповой в освобождении

Роман Захаров
22:41 21.10.2020
Данное решение может быть обжаловано в апелляционном суде, который ранее уже требовал от судьи Эрика Мелгрена объяснить, почему он собирается оставить Богдану Осипову в тюрьме.
В США суд отказал россиянке Осиповой в освобождении
© Фото: Harvey County Detention Cente

В США судья Эрик Мелгрен, который приговорил к тюремному заключению россиянку Богдану Осипову, вновь отказался выпустить ее из-под стражи. Об этом говорится в документах суда.

Напомним, Мелгрен приговорил Осипову к семи годам заключения за похищение собственного ребенка и вымогательство. Позже апелляционный суд снял с россиянки обвинения в вымогательстве в отношении экс-супруга и оставил лишь обвинения в похищении ребенка, по которым обязал Мелгрена вынести новый вердикт. Стоит отметить, что по оставшимся обвинениям Осипова уже отбыла больше предусмотренного срока, однако Мелгрен настаивает на том, чтобы гражданку РФ под стражей доставили в Канзас для вынесения повторного приговора, что может продлить ее заключение на неопределенный срок.

Сейчас Мелгрен объяснил свое решение тем, что Осипова указала в ходатайстве об освобождении, что планирует после выхода на свободу находиться на карантине в Нью-Йорке, а этом, по его мнению, не позволяет обеспечить присутствие гражданки РФ на процессе.

Данное решение может быть обжаловано в апелляционном суде, который ранее уже требовал от Мелгрена объяснить, почему он собирается оставить Осипову в тюрьме и этапировать ее в Канзас. За то, чтобы Осипова вышла на свободу ходатайствовали даже прокуроры, подчеркивая, что в министерстве юстиции США им объяснили, что раз Осипова отбыла максимальный срок по оставшимся обвинениям, то они не имеют права добиваться ее дальнейшего содержания под стражей.

Россиянка Богдана Осипова покинула Соединенные Штаты с ребенком от бывшего мужа Брайана Мобли в 2014 году без его согласия. При этом в тот момент она была беременна их вторым совместным ребенком.

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