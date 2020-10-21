СМИ: захватчик банка в Зугдиди мог получить деньги и вертолет

До сих пор неизвестна судьба захватчика банка в грузинском Зугдиди. Местные СМИ дают несколько разных версий итогов специальной операции, официального комментария от МВД страны на данный момент не поступало.

По одной из версий, захвативший здание банка в грузинском Зугдиди мужчина выехал с территории на пикапе для посадки в вертолет. Захватчик держал в руках гранату, сообщает Sputnik Georgia.

Вместе с преступником якобы находятся заложники, одним из которых может быть начальник региональной полиции Самегрело-Земо Сванети Авто Галдава. По версии СМИ, он принес преступнику деньги и добровольно обменял себя на находившихся в здании людей.

Другим заложником, который уехал вместе со злоумышленником, может быть Лаша Шенгелия, двоюродный брат мэра Зугдиди. Где сейчас находится захвативший банк преступник и его новые заложники, неизвестно.