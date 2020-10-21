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СМИ: захватчик банка в Зугдиди мог получить деньги и вертолет

Ян Брацкий
22:36 21.10.2020
По одной из версий, захвативший здание банка в грузинском Зугдиди мужчина не был арестован, а выехал с территории на пикапе для посадки в вертолет.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Anon Candanga EN, twitter

До сих пор неизвестна судьба захватчика банка в грузинском Зугдиди. Местные СМИ дают несколько разных версий итогов специальной операции, официального комментария от МВД страны на данный момент не поступало.

По одной из версий, захвативший здание банка в грузинском Зугдиди мужчина выехал с территории на пикапе для посадки в вертолет. Захватчик держал в руках гранату, сообщает Sputnik Georgia.

Вместе с преступником якобы находятся заложники, одним из которых может быть начальник региональной полиции Самегрело-Земо Сванети Авто Галдава. По версии СМИ, он принес преступнику деньги и добровольно обменял себя на находившихся в здании людей.

Другим заложником, который уехал вместе со злоумышленником, может быть Лаша Шенгелия, двоюродный брат мэра Зугдиди. Где сейчас находится захвативший банк преступник и его новые заложники, неизвестно.

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