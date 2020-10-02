«Пусть докажут мою виновность»: капитан перевозившего селитру судна в Бейруте о заочном аресте

Бывший капитан судна Rhosus, которое перевозило груз аммиачной селитры, Борис Прокошев, в эксклюзивном разговоре со «Звездой» отреагировал на заочный арест по делу о взрыве в Бейруте.

«Эта новость повергла меня в полное недоумение. Я перед законом чист. Со мной пока никто из властей не связывался, и я понятия не имею, какие можно предъявить ко мне обвинения. Я нигде не скрываюсь. Пускай докажут Интерполу мою виновность, и нашим правоохранительным органам предъявят доказательства», - сказал Прокошев.

Ранее появилась информация о том, что власти Ливана заочно арестовали двоих россиян по делу о взрыве - Игоря Гречушкина и Бориса Прокошева.

Взрыв прогремел 4 августа в районе морского порта Бейрута. По информации местных властей, причиной трагедии стала детонация хранившихся на складе 2 700 тонн конфискованной таможенными службами в 2014 году аммиачной селитры.

Аммиачная селитра хранилась в порту Бейрута с 2014 года. Тогда ее конфисковали местные таможенные службы. Корабль шел из грузинского Батуми в Мозамбик, но сделал внеплановую остановку в Ливане. Борис Прокошев тогда провел с частью команды 11 месяцев, власти Ливана запрещали им покидать страну. Чтобы вернуться домой, экипаж продал часть топлива и на вырученные деньги наняли адвоката. Суд длился три месяца.