В Армении ограничат выезд из страны в Нагорный Карабах

Выезд физических лиц и транспорта из Армении в Нагорный Карабах будет ограничен с 2 октября в целях обеспечения разгрузки дорог. Ограничения не коснутся перевозок для армии обороны и властей непризнанной Нагорно-Карабахской Республики.

«В целях обеспечения бесперебойного общения и разгрузки дорог с 2 октября будет ограничен выезд лиц и транспорта из Армении в Арцах, за исключением перевозок для армии обороны и правительства Арцаха, а также в исключительных случаях с разрешения правительства Армении», - говорится в сообщении пресс-службы правительства Армении.

Конфликт на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе обострился утром 27 сентября. Минобороны Армении сообщило, что в Карабахе ВС страны сбили два вертолета и три беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Азербайджана. Позже Минобороны Азербайджана эту информацию опровергло и сообщило о начале контрнаступательной операции.