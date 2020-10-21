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«Она называла меня своей любимой ученицей»: Андрейченко рассказала об Ирине Скобцевой

Тамара Астапенкова
17:53 21.10.2020
Ирина Скобцева скончалась 20 октября в возрасте 93 лет.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: фото из личного архива Натальи Андрейченко

Ирину Константиновну Скобцеву и Сергея Федоровича Бондарчука актриса Наталья Андрейченко назвала своими учителями и второй семьей. О своих отношениях с ними Андрейченко рассказала «Звезде», вспоминая ушедшую из жизни 20 октября народную артистку РСФСР.

«Сергей Федорович Бондарчук и Ирина Константиновна Скобцева были моими учителями. Я им очень благодарна. Это моя вторая семья. Если бы не они, то вряд ли в Советском Союзе зажглась эта маленькая звездочка по имени Наталья Андрейченко», - сказала артистка.

Наталья Андрейченко поступила во ВГИК и училась в мастерской Бондарчука и Скобцевой. По словам звезды фильма «Военно-полевой роман», ей единственной на курсе Сергей Федорович сразу разрешил работать. К моменту окончания Института кинематографии Андрейченко снялась в пяти фильмах.

«Я очень часто приходила к Ирине Константиновне домой. Мы с ней пили чай, разговаривали, рассматривали альбомы. Она называла меня своей любимой ученицей. Слава богу, что это время было и находилось. Я сегодня Федюше (Федору Бондарчуку. - Прим. ред.) оставляла сообщение и заплакала очень-очень сильно. Просто не выдержала», - призналась актриса.

© фото из личного архива Натальи Андрейченко

Андрейченко добавила, что она постоянно общалась со Скобцевой, созванивалась с ней, приглашала ее к себе в Мексику. Ирина Константиновна мечтала собраться летом на даче, сесть на веранде пить чай и общаться, рассказала Наталья.

«Она удивительная женщина. Она настолько героическая женщина. Это мой идеал. Женщина величайшей судьбы. Ей пришлось пережить сложные отношения, когда Сергей Федорович вдруг влюбился в свою героиню в фильме. Она достойно выдержала это. Очень красиво. Божественно. Она была беременна Федюшкой тогда», - рассказала Андрейченко.

Она добавила, что у Скобцевой получилась удивительная судьба уйти из жизни в один день со своем любимым супругом.

«Представьте, какая удивительная судьба. Как Космос, Господь Бог, Мироздание могли так распорядиться, что она покинула свое физическое тело именно в тот день, когда это случилось у ее любимого, единственного мужчины? Ведь Господь Бог просто так ничего не дает. Заслужить надо. Она заслужила это. Жизнью своей, любовью, преданностью, своей настоящестью какой-то», - считает Наталья Андрейченко.

Столичные власти думают увековечить память любимой миллионами актрисы Ирины Скобцевой, которую называли одной из красивейших женщин не только отечественного, но и мирового кинематографа.

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