Заложник из банка в Зугдиди раскрыл подробности освобождения

Один из заложников в грузинском банке Ираклий Кварацхелия рассказал подробности освобождения. По его словам, представитель полиции передал злоумышленнику деньги, которые тот требовал за освобождение людей. Речь шла о сумме в 500 тысяч долларов.

«Всех освободили, кроме трех человек. Представитель полиции принес деньги, и вместе с захватчиком они покинут здание через несколько минут. Огромное спасибо всем за поддержку. Меня скорее всего переведут на допрос», - написал Кварацхелия на своей странице в социальной сети Facebook.

Ранее телеканал Rustavi-2 распространил кадры, на которых правоохранители выводят из здания банка заложников. Самого преступника вывели чуть позже с поднятыми руками.

Инцидент произошел сегодня днем в Зугдиди. Вооруженный автоматом и гранатами злоумышленник ворвался в филиал Банка Грузии и захватил 19 человек. Мужчина требовал денег и гарантий безопасности для себя. В ходе переговоров он согласился отпустить несколько пожилых людей и беременных женщин, сообщает Sputnik Georgia.

В МВД страны обратились к руководству местных СМИ прекратить транслировать видео с места инцидента.