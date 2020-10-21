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Касание в несколько секунд: зонд OSIRIS-REx сблизился с астероидом Бенну

Иван Линдеманн
02:02 21.10.2020
Операция по забору грунта осуществлялась в кратере «Найтингейл», диаметр которого около 20 метров.
Касание в несколько секунд: зонд OSIRIS-REx сблизился с астероидом Бенну
© Фото: Lockheed Martin loballookpress

Космический зонд OSIRIS-REx сблизился с астероидом Бенну для забора образца грунта. Об этом сообщили в NASA. Операция осуществлялась в автоматическом режиме, поскольку сигнал с Земли до зонда идет 18,5 минуты.

Штанга со спецоборудованием коснулась поверхности астероида всего на 16 секунд. В это момент одна из капсул с жидким азотом выбросила облако сжатого газа. Под его воздействием частицы грунта диаметром около 2 сантиметров поднялись и осели на внутренней поверхности устройства.

Операция осуществлялась в кратере «Найтингейл», диаметр которого около 20 метров. О том, был ли забор успешен, станет известно спустя несколько часов, когда специалисты смогут увидеть, какое количество грунта удалось собрать. Эксперты рассчитывают на 60 граммов.

Капсулу с собранным грунтом планируется доставить на Землю в 2023 году.

Отметим, что астероид Бенну, диаметр которого достигает 500 метров, находится на расстоянии около 320 миллионов километров от Земли. Он относится к категории потенциально опасных. Станция OSIRIS-REx была запущена в космос еще в сентябре 2016 года.                 

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