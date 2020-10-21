Глава Евросовета созывает экстренный саммит по коронавирусу

Глава Евросовета Шарль Мишель принял решение о созыве 29 октября экстренного саммита руководителей государств и правительств ЕС в формате видеоконференции для обсуждения мер по борьбе с пандемией COVID-19. Об этом он сообщил на личной странице в Twitter.

«Приглашаю лидеров на неформальную видеоконференцию 29 октября 2020 года по COVID-19», - сказано в сообщении.

Данный саммит Евросоюза станет третьим за текущий месяц. На предыдущих встречах также обсуждалась проблема распространения коронавируса, хотя эта тема и не была основной.

К настоящему моменту в мире было зафиксировано около 40,8 миллионов случаев заражения COVID-19. Более 1,12 миллионов человек умерли от этой инфекции.