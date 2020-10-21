Преступник задержан, заложники спасены: в Грузии освободили захваченный банк
Сотрудники правоохранительных органов вывели захватчика из здания банка с поднятыми руками.
© Видео: Rustavi 2 © Фото: Rustavi-2
Захвативший филиал Банка Грузии в Зугдиди злоумышленник сдался властям. Перед этим мужчина освободил всех заложников. Этому предшествовали многочасовые переговоры. Преступник требовал 500 тысяч долларов и гарантии личной безопасности.
Весь день с ним вели переговоры. Несколько пожилых заложников он отпустил сам, часть пленников смогла бежать по пожарной лестнице.
«Спецоперация в Зугдиди завершена. Правоохранители вывели захватчика с поднятыми руками, заложники освобождены», - сообщает грузинский «Первый канал».
Ранее один из заложников рассказал, что преступник был вооружен автоматами и постоянно держал в руках гранаты. В МВД страны обратились к местным телеканалам с просьбой прекратить прямую трансляцию с места происшествия.