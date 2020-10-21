Против партии Порошенко возбудили уголовное дело о госперевороте

Против бывшего президента Украины Петра Порошенко и его соратников возбудили уголовное дело о подготовке нового государственного переворота в стране. Такое заявление сделал депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Ренат Кузьмин.

«Публикую документы о регистрации в ЕРДР (Едином реестре досудебных расследований - прим. ред.) и начале расследования по фактам незаконного захвата государственной власти, широкомасштабных хищений и легализации "грязных" денег организованной преступной группой в составе: (экс-депутата Верховной рады Давида - прим. ред.) Жвании, Порошенко, (бывшего врио президента Украины Александра - прим. ред.) Турчинова, (экс-премьера Арсения - прим. ред.) Яценюка, (бывшего спикера Верховной рады Андрея - прим. ред.) Парубия, (экс-главы МИД Павла - прим. ред.) Климкина... и прочих персонажей рангом помельче», - написал Кузьмин на своей странице в Facebook в среду.

Свое сообщение он сопроводил публикацией сканкопии документов от офиса генпрокурора, где указано, что дело открыто 1 октября.

В отношении Петра Порошенко на Украине был возбужден ряд уголовных дел. Сам бывший глава государства считает их сфабрикованными и отказывается признавать вину. По мнению Порошенко, его преследование со стороны закона - это месть нового украинского лидера Владимира Зеленского.