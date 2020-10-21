СМИ: у офиса правящей партии Грузии в Дманиси произошла стрельба

Под окнами главного офиса правящей партии Грузии в Дманиси произошла стрельба. Местные СМИ сообщают о нескольких раненных. Офис партии «Грузинская мечта» расположен в приграничном с Арменией и Азербайджаном регионе Квемо-Картли, пишет РИА Новости.

«В Дманиси у офиса нашей партии произошла тяжелая провокация, к которым мы привыкли… насколько я знаю, произошел выстрел, и есть раненые... В такой момент необходимо строжайшее реагирование со стороны правоохранителей», - сказал секретарь партии Ираклий Кобахидзе в эфире телекомпании Rustavi-2.

Подробности случившегося пока не известны, в правоохранительных органах инцидент не комментируют. Парламентские выборы в Грузии должны состояться 31 октября.