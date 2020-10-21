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Ученые нашли еще один путь проникновения COVID-19 в клетки

Роман Захаров
21:01 21.10.2020
Специалисты установили, что для проникновения в клетки новый коронавирус использует еще один рецептор на их поверхности - нейропилин-1.
Ученые нашли еще один путь проникновения COVID-19 в клетки
© Фото: pixabay

Ученым удалось выяснить, почему COVID-19 является более агрессивной инфекцией, чем ее предшественники и похожие вирусы. Согласно результатам проведенных исследований, для проникновения в клетки новый коронавирус использует еще один рецептор на их поверхности - нейропилин-1, содержащийся в большом количестве в дыхательных путях, сосудах, а также нейронах головного мозга.

До это специалистам было известно, что SARS-CoV-2, как и родственные ему инфекции, попадает в клетки тела человека через рецептор ACE2. В отличие от предшественников, новый коронавирус проникает в верхние дыхательные пути, в том числе в слизистую носа и глотки. Благодаря этому он может быстро распространяться по организму.

По мнению авторов работы, именно связь SARS-CoV-2 с нейропилином-1 облегчает его проникновение в клетки.

«В отличие от предшественником, новый коронавирус получил "дополнительный кусок" на своих поверхностных белках. Его можно обнаружить и в других опаснейших вирусах, включая Эболу, ВИЧ и птичий грипп», - приводит журнал Science слова одного из авторов исследования, руководителя исследовательской группы по вирусной клеточной биологии при Хельсинкском университете доктора Джузеппе Балистрери.

Ученые также описали и экспериментально доказали возможность создания противовирусного лечения, основанного на ингибировании нейропилина-1. Специалистам удалось выяснить, что при отключении этого рецептора способность COVID-19 заражать клетки уменьшается в несколько раз.

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