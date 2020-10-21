Минсельхоз заявил о возможности введения квот на импорт сахара

В Минсельхозе России заявили о готовности ввести квоты на импорт сахара. В сообщении министерства говорится, что окончательное решение будет принято после сбора урожая сахарной свеклы.

«Возможно введение квоты на импорт сахара, в рамках которой будет применяться пониженная ставка импортной пошлины», - приводит ТАСС сообщение ведомства.

Квоты на импорт сахара, по замыслу Минсельхоза, позволят обеспечить внутренние потребности российского рынка и стабилизируют цены на внутреннем рынке сахара.