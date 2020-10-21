Вице-президент Турции подтвердил готовность отправить войска в Карабах

Вице-президент Турции Фуат Октай не исключил отправку военных в Нагорный Карабах, если власти Азербайджана обратятся с соответствующей просьбой.

«С самого первого дня наш президент уже обозначил свою позицию. Турция не будет колебаться, и наш президент тем более не будет», - сказал Октай, отвечая на соответствующий вопрос в интервью телеканалу CNN Turk.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров провел в Москве отдельные встречи с главами МИД Армении и Азербайджана. На них обсуждались неотложные вопросы по Нагорному Карабаху.

Встречи с главой МИД Армении Зограбом Мнацаканяном и министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым состоялись в Москве 20 и 21 октября.

Бои в зоне конфликта в Нагорном Карабахе не прекращаются с 27 сентября, несмотря на заключенное перемирие.

Москва неоднократно призывала стороны конфликта прекратить конфронтационную риторику по ситуации. Официальная позиция Кремля состоит в том, что для реализации достигнутых договоренностей необходимо создать механизм контроля за соблюдением режима прекращения огня.