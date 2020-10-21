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В российском сегменте МКС отключили систему подачи кислорода

Ян Брацкий
20:47 21.10.2020
Экипаж МКС изучает систему на предмет возможных неисправностей.
В российском сегменте МКС отключили систему подачи кислорода
© Фото: pixabay.com

Систему подачи кислорода «Электрон-ВМ» на российском сегменте Международной космической станции (МКС) пришлось отключить после очередного сбоя. Сейчас экипаж изучает ее на предмет возможных неисправностей при поддержке экспертов с Земли.

«После отключения системы "Электрон-ВМ" экипаж, под руководством главной оперативной группы управления, разобрал систему и изучает ее на предмет неисправностей. На время ремонтных работ задача по подаче воздуха переброшена на дублирующую систему, находящуюся на американском сегменте», - заявили в ГК «Роскосмос».

В Роскосмосе отметили, что безопасности экипажа и самой станции ничего не угрожает. На модуле имеются запасы кислорода и система генерации кислорода.   

Российская система подачи кислорода выходит из строя не первый раз. Космонавтом приходилось чинить ее на прошлой неделе.

Система «Электрон-ВМ» предназначен для подачи кислорода экипажу МКС. Разработанная НИИхиммаш система способна вырабатывать от 25 до 160 литров кислорода в час и дополнительно от 50 до 320 литров водорода в час.

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