В стране и мире Путин включил Севастопольский морской завод в Объединенную судостроительную корпорацию Роман Захаров Предложение российского кабинета министров о преобразовании Севастопольского морского завода имени Орджоникидзе в акционерное общество получило поддержку. © Фото: starsmz.ru Президент России Владимир Путин подписал указ о включении Севастопольского морского завода в Объединенную судостроительную корпорацию. Соответствующий документ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Согласно содержанию указа, предложение российского кабинета министров о преобразовании Севастопольского морского завода имени Орджоникидзе в акционерное общество получило поддержку. Теперь 100% акций предприятия находятся в федеральной собственности. Власти страны будут обязаны привести указ в исполнение в течение 18 месяцев. Кроме того, кабмин должен привести свои акты в соответствие с документом. Указ вступил в силу с момента подписания. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика