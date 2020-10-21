Путин включил Севастопольский морской завод в Объединенную судостроительную корпорацию
Предложение российского кабинета министров о преобразовании Севастопольского морского завода имени Орджоникидзе в акционерное общество получило поддержку.
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Президент России Владимир Путин подписал указ о включении Севастопольского морского завода в Объединенную судостроительную корпорацию. Соответствующий документ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Согласно содержанию указа, предложение российского кабинета министров о преобразовании Севастопольского морского завода имени Орджоникидзе в акционерное общество получило поддержку. Теперь 100% акций предприятия находятся в федеральной собственности.
Власти страны будут обязаны привести указ в исполнение в течение 18 месяцев. Кроме того, кабмин должен привести свои акты в соответствие с документом.
Указ вступил в силу с момента подписания.