В Росгвардии разработали изменения в правила оборота оружия

Росгвардия разработала изменения в правила оборота оружия и боеприпасов, которые уточняют механизм их комиссионной продажи.

«В частности, предлагается постановлением правительства Российской Федерации уточнить процедуру принятия на комиссионную продажу оружия, принадлежащего гражданам РФ или юридическим лицам», - приводит РИА Новости текст сообщения.

Отмечается, что сейчас толкование закона «Об оружии» зачастую неоднозначно, так как правила регламентируют только принятие на комиссионную продажу оружия и патронов, обращенных в государственную собственность.

Инициативы предполагают систематизировать требования к условиям хранения гражданского и служебного оружия, а также боеприпасов к ним. По замыслу инициаторов, эти изменения не потребуют дополнительных расходов из средств федерального бюджета.