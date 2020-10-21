Путин: жестких ограничений из-за коронавируса не планируется

Президент России Владимир Путин заявил, что у правительства нет планов по введению тотальных ограничительных мер в связи с эпидемиологической обстановкой в стране.

«По поводу возможности жестких, тотальных ограничительных мер - мы не планируем этого делать, у правительства нет таких планов», - сообщил Путин во время встречи с членами правления Российского союза промышленников и предпринимателей.

Кроме того, президент РФ обратился к предпринимателям с просьбой выработать конкретные корпоративные меры предосторожности совместно со специалистами.

«Специалисты предлагают общие меры, но на предприятиях ситуация меняется от одного предприятия, от одного трудового коллектива к другому, специфика работы разная», - подчеркнул президент.

Президент призвал бизнес тщательно следить за соблюдением на предприятиях мер по борьбе с коронавирусом.

«Точечные меры действительно оправданны, они должны и будут дальше применяться, но мы всегда это делали в контакте и в диалоге с предпринимательским сообществом. Правительство тщательным образом анализирует все, что происходит в связи с пандемией в отдельных отраслях», - отметил Владимир Путин.

Также глава России добавил, что от четкого соблюдения этих правил в конечном итоге будет зависеть работа самого предприятия, и, таким образом, необходимость введения даже точечных ограничений будет исключена.