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«Делаем свою работу»: Габрелянов прокомментировал арест российского журналиста в Азербайджане

Владимир Расходчиков
22:42 21.10.2020
Журналист и издатель Арам Габрелянов в программе «Открытый эфир» прокомментировал ситуацию с задержанием российского военного корреспондента Семена Пегова в Азербайджане.
© Видео: ТРК ВС РФ «Звезда» © Фото: Владимир Трефилов РИА новости

После обвинений в ангажированности со стороны Генпрокуратуры Азербайджана по отношению к российскому журналисту Семену Пегову в социальных сетях начали появляться призывы к чуть ли не публичному уничтожению военкора, показывающего непростую правду о войне. В студии ток-шоу «Открытый эфир» российский журналист и издатель Арам Габрелянов рассказал, как он справляется с угрозами, сравнил данный инцидент с работой военных журналистов в других странах и назвал причину, по которой все обвинения в пропаганде не имеют под собой доказательств.

«Я в принципе привык (к угрозам, прим. ред.). Так же было и в Донецке, когда мы работали, и тогда Life работал в Донецке. Я думаю любой российский журналист, который там работал, он привык к этому. И в Сирии было то же самое, сирийские террористы угрожали, и в Донецке нам угрожали. Я думаю, что в этом и сила русских военных журналистов - они ничего не боятся, поэтому ну какой смысл? Нет никакого гнева, в этом нет смысла, мы просто делаем свою работу», - заявил эксперт.

Напомним, что Генеральная прокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело в отношении российского военного корреспондента, создателя проекта WarGonzo Семена Пегова. По информации правоохранительных органов республики, журналист размещал в Сети видеоролики с призывами к российским гражданам приезжать в зону ведения боевых действий для оказания помощи Армении.

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