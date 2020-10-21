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Неприкосновенность почтовых ящиков: как в России будут бороться с бумажным спамом

Даниил Левин
19:46 21.10.2020
Если соответствующий закон будет принят, то минимальная сумма штрафа за его нарушение для физических лиц составит две тысячи рублей. Организациям придется заплатить до полумиллиона.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Россиян собираются защитить от так называемого бумажного спама. Речь идет о рекламных листовках, которыми порой забивают под завязку почтовые ящики, из-за чего бывает невозможно найти действительно важную корреспонденцию.

Кардинально решить проблему предлагают депутаты Госдумы. Инициативу о полном запрете рекламы в почтовых ящиках уже поддержали в Общественной палате.

Рекламный путь у большинства брошюр зачастую очень короткий. Попав в подъезд, они, гигантской стопкой, оказываются в небольшом почтовом ящике. После этого хозяева квартир просто выбрасывают их в урну.

Существующий закон о рекламе контролирует размещение информации на телевидении, радио, билбордах и даже по телефону. Однако почтовых ящиков в этом списке нет. В странах Европы и США, кстати, они считаются частной собственностью, поэтому безадресная рассылка там запрещена. Депутаты предлагают в нашей стране сделать так же, и разрешить только социальную рекламу. При этом, следить за почтовыми ящиками, как и сейчас, будут коммунальщики.

Против законопроекта выступают те, кто распространяют рекламу. Брошюры чаще всего печатают скромные фирмы и небольшие магазины, у которых других возможностей заявить о себе, кроме как через подъезд, нет.

«Если мы хотим поддержать малый и средний бизнес, то как минимум мы должны дать им возможность рекламировать свою продукцию. А не распространять вот эти запреты, которые к тому же трудновыполнимы. Кто будет следить за распространением рекламы в ящиках? Ловить этих распространителей? », - высказала свою точку зрения член наблюдательного совета «Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» Светлана Разворотнева.

Как промоутеры попадают в подъезд к почтовым ящикам - вовсе не тайна. Один из сотрудников, с которым связалась «Звезда», открыто рассказал об универсальном средстве.

«Вообще универсальные ключи. Большинство мы открываем. Он стоит там тысячу рублей, как говорится. Могу позвонить человечку и заказать этот ключ. Сейчас новые есть домофоны, которые не открывают этими ключами. А у него есть специальный ключ», - объяснил мужчина по имени Сергей.

Контроль за нарушениями авторы инициативы планируют проработать в ближайшее время. А вот предполагаемые штрафы уже известны. Минимальная сумма для физических лиц составит две тысячи рублей. Организациям придется заплатить до полумиллиона.

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