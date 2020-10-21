В Грузии освободили двух заложников из захваченного банка
Преступник готов отпустить всех заложников, но только после выплаты ему 500 тысяч долларов и предоставления гарантий личной безопасности.
© Видео: ТРК Звезда © Фото: ТРК Звезда
Двух заложников из захваченного в грузинском Зугдиди банка удалось освободить. Об этом сообщили местные СМИ, а позже подтвердили в МВД Грузии.
«Освобождены два заложника. Ведутся переговоры с целью освобождения заложников и обеспечения их безопасности», - цитирует РИА Новости заявление ведомства.
Ранее к зданию захваченного банка прибыли вертолет и бронетехника. Вооруженный автоматами и гранатами захватчик требует 500 тысяч долларов и гарантии личной безопасности.
Кадры спецоперации в прямом эфире транслируют грузинские телеканалы. По их данным, преступник удерживает 19 человек.