К захваченному в Грузии банку прибыли вертолет и бронетехника
К этому часу преступник согласился отпустить несколько пожилых людей из числа заложников.
© Видео: ТРК Звезда © Фото: ТРК Звезда
К захваченному зданию филиала Банка Грузии в Зугдиди, внутри которого вооруженный преступник удерживает заложников, прибыли вертолет и бронетехника. Ранее силам правопорядка удалось вывести из здания несколько человек.
Пожилых людей злоумышленник решил освободить спустя несколько часов их заточения, сообщает Rustavi-2.
Свои условия преступник не изменил. Он требует 500 тысяч долларов и гарантии личной безопасности. При помощи заложников он сообщил полицейским, что на исполнение своих условий отводит два часа.
Спецназ не решается штурмовать здание, так как неизвестный имеет на руках несколько гранат и автоматы. Прямую трансляцию с места ЧП ведут все грузинские телеканалы.