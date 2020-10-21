К захваченному в Грузии банку прибыли вертолет и бронетехника

К захваченному зданию филиала Банка Грузии в Зугдиди, внутри которого вооруженный преступник удерживает заложников, прибыли вертолет и бронетехника. Ранее силам правопорядка удалось вывести из здания несколько человек.

Пожилых людей злоумышленник решил освободить спустя несколько часов их заточения, сообщает Rustavi-2.

Свои условия преступник не изменил. Он требует 500 тысяч долларов и гарантии личной безопасности. При помощи заложников он сообщил полицейским, что на исполнение своих условий отводит два часа.

Спецназ не решается штурмовать здание, так как неизвестный имеет на руках несколько гранат и автоматы. Прямую трансляцию с места ЧП ведут все грузинские телеканалы.