Инвестиции и помощь Минобороны: как решается проблема с водоснабжением в Крыму

На реализацию плана по водоснабжению Крыма в ближайшие четыре года будет выделено порядка 48 миллиардов рублей. Существенные улучшения будут заметны уже до конца этого года. Ну а пока жители Крыма довольствуются подачей воды по графику.

Под слабой струей можно наполнить чайник за 15 минут. По несколько часов в день вода бывает в каждом доме, но не на каждом этаже.

Если вода не поднимается на нужный этаж - нужно спуститься за ней во двор. Возле подъездов стоят огромные цистерны, которые ежедневно заправляют. Так теперь живут в большинстве районов Симферополя. После работы все спешат к крану. В городе и окрестностях действует почасовой режим подачи воды.

«Мы пытались подумать, каким образом сделать водоснабжение на выходные дни более комфортным. Понятно, что хотелось бы чтобы в выходной день, пока все дома, проще было бы. Но вот пока что объем воды, запасы наши, технические возможности, не позволяют это сделать», - объяснил глава Крыма Сергей Аксенов.

На противоположный берег северо-крымского канала можно пройти по дну и всего за несколько минут. Он обмелел на полуострове самым первым. Тогда-то в Крыму и началась засуха, которая в этом сезоне - достигла пика.

Вода пропала, когда Украина перекрыла Днепровский поток. После референдума на полуострове. Против блокады с тех пор кто только не высказывался, но в Киеве говорят - вернут воду в Крым, только если полуостров вернется в Украину.

На такой шантаж местные власти отвечают, что проблему водоснабжения в состоянии решить сами. Тем более, что в правительстве пообещали поддержку.

«Ранее мы уже выделили почти шесть миллиардов рублей на строительство новых водных объектов, капитальный ремонт сетей и разработку скважин. Всего на реализацию плана будет направлено около 50 миллиардов рублей. Большая часть - из федерального бюджета. Это сделает возможной дополнительную подачу воды в объеме не менее 310 тысяч кубометров в сутки, что позволит полностью обеспечить качественным водоснабжением полуостров и его жителей, - пообещал глава кабмина Михаил Мишустин.

Оперативно помогают военные. Специалисты Минобороны уже протянули на полуострове целую сеть линий магистрального трубопровода. Почти 400 километров уложено в центре, на севере и на востоке Крыма. Сейчас работы идут под Севастополем, а пока у ученых есть возможность разработать альтернативные варианты.

«В Севастополе, я думаю, надо использовать местные источники воды, альтернативные. Да, надо строить резервные водохранилища в Камышовской Балке и будет нам запас воды. Тогда решится и проблема подтопления низовья одновременно. Это самый экономичный вариант и самый дешевый», - рассчитала старший научный сотрудник отдела гидрофизики шельфа Морского гидрофизического института РАН Роза Миньковская.

Ну а туристы все равно посещают российский Крым, потому что и во время засухи полуостров остается негласным рекордсменом по посещаемости и остается любимым местом россиян.