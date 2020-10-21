Путин назвал причины роста смертности от коронавируса

Рост смертности от коронавирусной инфекции в России связан с более тщательной фиксацией причин летальных исходов. С таким заявлением выступил президент Владимир Путин.

«Смертность у нас, к сожалению, подросла от ковида по сравнению с весной, но специалисты говорят, что это связано еще и с тем, что начали более тщательно фиксировать причины смертности», - сказал глава государства на встрече с членами правления Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

За минувшие сутки в России было зарегистрировано рекордное количество умерших - 317 человек. Днем ранее от коронавируса скончались еще 269 пациентов.

За последние 24 часа в России зафиксировано 15 700 новых случаев инфицирования. Таким образом, общее количество зараженных составило 1 447 335 человек.