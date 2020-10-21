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В Турции десятки человек умерли после употребления суррогатного алкоголя

Роман Захаров
18:58 21.10.2020
В связи с произошедшим турецкие правоохранители провели рейды, в результате которых были изъяты тысячи литров некачественного спиртного.
В Турции десятки человек умерли после употребления суррогатного алкоголя
© Фото: Xinhua, Globallookpress

В Турции 67 человек умерли после употребления контрафактного алкоголя. Об этом сообщает информагентство Anadolu.

Согласно опубликованному материалу, за последние две недели жертвами поддельных спиртных напитков стали жители десяти турецких провинций. В связи со случившимся по всей стране прокатилась волна массовых арестов. В общей сложности в производстве и продаже контрафакта обвиняется 21 человек.

Также агентство сообщает, что суррогатный алкоголь производился «огромными объемами»: лишь за два рейда в провинции Токат было изъято более 2,5 тысячи литров, а в провинции Хатай - 1,9 тысячи литров некачественного продукта.

Отмечается, что среди регионов, в которых проходили рейды, не было туристических. В то же время специалисты не исключают, что контрафактный алкоголь мог попасть в том числе и на популярные курорты.

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