В Турции десятки человек умерли после употребления суррогатного алкоголя

В Турции 67 человек умерли после употребления контрафактного алкоголя. Об этом сообщает информагентство Anadolu.

Согласно опубликованному материалу, за последние две недели жертвами поддельных спиртных напитков стали жители десяти турецких провинций. В связи со случившимся по всей стране прокатилась волна массовых арестов. В общей сложности в производстве и продаже контрафакта обвиняется 21 человек.

Также агентство сообщает, что суррогатный алкоголь производился «огромными объемами»: лишь за два рейда в провинции Токат было изъято более 2,5 тысячи литров, а в провинции Хатай - 1,9 тысячи литров некачественного продукта.

Отмечается, что среди регионов, в которых проходили рейды, не было туристических. В то же время специалисты не исключают, что контрафактный алкоголь мог попасть в том числе и на популярные курорты.