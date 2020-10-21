Гинцбург допустил переход коронавируса на животных

В ближайшее время коронавирусная инфекция может перейти на домашних и сельскохозяйственных животных. Тем самым COVID-19 приобретет природно-очаговый характер. Об этом предупредил директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

«Если на завтра прогнозировать эпидпроцесс, то, согласно учебникам эпидемиологии, нас ожидает следующее: так как в силу своего устройства вирус "липнет"... то он, безусловно, укоренится сейчас в домашних, сельскохозяйственных животных и прочих живых объектах, которые не входят в понятие человеческой популяции. Тогда эта инфекция станет природно-очаговой», - приводит РИА Новости слова Гинцбурга.

Тогда бороться с этой инфекцией станет еще сложнее, отметил эксперт, так как количество средств и времени перейдет в разряд трат, которые вкладываются в борьбу с распространением вируса гриппа.

За последние 24 часа в России зафиксировано 15 700 новых случаев инфицирования. Таким образом, общее количество зараженных составило 1 447 335 человек.