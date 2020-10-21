Автомобиль протаранил автобусную остановку в Санкт-Петербурге: кадры с места

В Санкт-Петербурге легковой автомобиль въехал в остановку, после чего опрокинулся. Инцидент произошел днем в среду, 21 октября, на проспекте Косыгина.

Очевидцы опубликовали кадры последствий аварии в социальных сетях. На записи видно, что рядом с перекошенной от удара остановкой на крыше лежит легковая машина. Также в объектив камеры попали несколько автомобилей экстренных служб.

По словам свидетелей инцидента, в устроившей аварию машине находились молодожены, которые ехали в ЗАГС. Эту версию также подтверждает обнародованное ими видео, на котором можно разглядеть девушку в свадебном платье, стоящую рядом с местом ДТП.

Как, в свою очередь, сообщили в МЧС, в результате данного происшествия пострадали два человека - водитель и пассажир врезавшегося в остановку автомобиля.