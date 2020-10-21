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Инфекционист назвал бесполезными медицинские перчатки при борьбе с COVID-19

Ян Брацкий
17:05 21.10.2020
Более действенным средством борьбы с распространением инфекции является обработка поверхностей и рук специальным антисептиком.
Инфекционист назвал бесполезными медицинские перчатки при борьбе с COVID-19
© Фото: Komsomolskaya Pravda, Global Look Press

Ношение одноразовых медицинских перчаток в качестве средства профилактики коронавирусной инфекции является избыточной мерой. Это признал главный внештатный инфекционист Минздрава России, профессор Владимир Чуланов.

С его слов, только 10% заражений COVID-19 происходит контактным способом. При этом большинство граждан повсеместно нарушают правила ношения и утилизации перчаток ввиду отсутствия специальных знаний. Все это не только не снижает опасность инфицирования, но и создает дополнительные риски, считает эксперт.

«Более эффективный способ борьбы с контактным путем передачи вируса - обработка рук кожными антисептиками при входе и выходе из общественного транспорта», - приводит слова Чуланова «Интерфакс».

С инфекционистом согласны и во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), эксперты которой признали перчатки слабой защитой от коронавируса.

В нескольких городах России, включая Москву и Санкт-Петербург, введен перчаточно-масочный режим. За отсутствие индивидуальных защитных средств предусмотрены штрафы. 

За минувшие сутки в России зафиксировано 15 700 новых случаев инфицирования. Таким образом, общее количество зараженных составило 1 447 335 человек.

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