Путин призвал развернуть вакцинацию от коронавируса по всей стране

Вакцинацию от коронавируса необходимо развернуть на всей территории РФ. Такое заявление сделал президент страны Владимир Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей.

«Появились препараты, медикаменты, вакцина появляется, и генеральный путь этой борьбы - это продолжение тестирования, соблюдение мер предосторожности и, конечно, вакцинация. Надо разворачивать эту вакцинацию по всей стране», - сказал Путин.

Глава государства при этом призвал бизнес поддержать российских производителей препарата от COVID-19. Он также сообщил, что власти РФ не планируют введения жестких ограничительных мер на фоне пандемии.

Владимир Путин не обошел вниманием и тот факт, что в стране растет статистика смертности от коронавирусной инфекции, однако, по словам президента, это объясняется тем, что врачи стали тщательнее фиксировать ее причины. Общая же смертность, подчеркнул российский лидер, снизилась в два раза.

В России за минувшие сутки COVID-19 подтвердили еще у 15 700 человек. Таким образом, общее число заразившихся в нашей стране на данный момент составляет 1 447 335.