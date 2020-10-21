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Путин призвал развернуть вакцинацию от коронавируса по всей стране

Роман Захаров
17:43 21.10.2020
По словам президента, в России не планируется введение жестких ограничительных мер на фоне пандемии.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Igor Golovniov, Keystone Press Agency, Globallookpress

Вакцинацию от коронавируса необходимо развернуть на всей территории РФ. Такое заявление сделал президент страны Владимир Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей.

«Появились препараты, медикаменты, вакцина появляется, и генеральный путь этой борьбы - это продолжение тестирования, соблюдение мер предосторожности и, конечно, вакцинация. Надо разворачивать эту вакцинацию по всей стране», - сказал Путин. 

Глава государства при этом призвал бизнес поддержать российских производителей препарата от COVID-19. Он также сообщил, что власти РФ не планируют введения жестких ограничительных мер на фоне пандемии.

Владимир Путин не обошел вниманием и тот факт, что в стране растет статистика смертности от коронавирусной инфекции, однако, по словам президента, это объясняется тем, что врачи стали тщательнее фиксировать ее причины. Общая же смертность, подчеркнул российский лидер, снизилась в два раза.

В России за минувшие сутки COVID-19 подтвердили еще у 15 700 человек. Таким образом, общее число заразившихся в нашей стране на данный момент составляет 1 447 335. 

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