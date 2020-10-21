Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Путин по видеосвязи поднял бокал в честь дня рождения Михалкова

Ян Брацкий
17:32 21.10.2020
Ранее Владимир Путин подписал указ о присвоении Никите Михалкову звания Героя Труда.
Путин по видеосвязи поднял бокал в честь дня рождения Михалкова
© Фото: Алексей Дружинин, РИА Новости

Президент Российской Федерации Владимир Путин по видеосвязи поздравил режиссера Никиту Михалкова с днем рождения. Сегодня мэтру российского кинематографа исполнилось 75 лет. Глава государства пожелал юбиляру здоровья и творческого долголетия.

«Никита Сергеевич, я вас надолго не задержу. У вас сегодня наверняка будет сложный день. Но не могу не поздравить вас даже вот хотя бы в такой форме. Модная сегодня форма, но все-таки напрямую. Я хотел именно увидеть вас и поздравить вас с вашим юбилеем», - сказал Путин.

Ранее Владимир Путин подписал указ о присвоении Михалкову звания Героя Труда. В тексте указа, опубликованного на сайте Кремля, отмечается, что звание присуждено известному режиссеру «за особые заслуги в развитии отечественной культуры, искусства и многолетнюю плодотворную работу».

За годы работы кинорежиссер неоднократно становился лауреатом престижных наград, среди которых «Золотой лев» Венецианского кинофестиваля, «Оскар» и многие другие.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.