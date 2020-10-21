Путин по видеосвязи поднял бокал в честь дня рождения Михалкова

Президент Российской Федерации Владимир Путин по видеосвязи поздравил режиссера Никиту Михалкова с днем рождения. Сегодня мэтру российского кинематографа исполнилось 75 лет. Глава государства пожелал юбиляру здоровья и творческого долголетия.

«Никита Сергеевич, я вас надолго не задержу. У вас сегодня наверняка будет сложный день. Но не могу не поздравить вас даже вот хотя бы в такой форме. Модная сегодня форма, но все-таки напрямую. Я хотел именно увидеть вас и поздравить вас с вашим юбилеем», - сказал Путин.

Ранее Владимир Путин подписал указ о присвоении Михалкову звания Героя Труда. В тексте указа, опубликованного на сайте Кремля, отмечается, что звание присуждено известному режиссеру «за особые заслуги в развитии отечественной культуры, искусства и многолетнюю плодотворную работу».

За годы работы кинорежиссер неоднократно становился лауреатом престижных наград, среди которых «Золотой лев» Венецианского кинофестиваля, «Оскар» и многие другие.