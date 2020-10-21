Захвативший банк в Грузии озвучил свои требования

Вооруженный преступник, который сегодня днем ворвался в филиал Банка Грузии в Зугдиди, требует 500 тысяч долларов и гарантии своей безопасности. Об этом, со ссылкой на источники в правоохранительных органах, сообщает грузинский телеканала Rustavi 2.

«В одной комнате здания находятся 19 человек. Похититель вооружен до зубов автоматами и гранатами и постоянно держит их в руках, поэтому всяческим насилием решить эту ситуацию невозможно», - сообщил один из заложников, которого цитирует грузинский телеканал Mtavari.

Ранее в ряде грузинских СМИ сообщили о захвате заложников, среди которых есть и сотрудники, и посетители банка. Часть из них смогла выбраться на улицу по пожарной лестнице. На место происшествия прибыл полицейский спецназ.