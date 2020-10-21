Доктор Мясников рассказал о типах коронавируса

Главный врач московской больницы №71, известный ведущий Александр Мясников сообщил, что существуют четыре типа заболевания CОVID-19. Так, по его словам, данная инфекция переносится людьми по нескольким сценариям: бессимптомно, с симптомами ОРЗ, с осложнениями в виде нетяжелой пневмонии, а также в агрессивной форме недуга с тяжелой пневмонией.

В эфире «Россия 1» медик отметил, что первый вариант почти не представляет опасности, в то время как четвертый является особенно опасным, если у человека есть хронические заболевания.

В РФ за минувшие сутки коронавирус подтвердили еще у 15 700 человек. Таким образом, общее число заразившихся в нашей стране на данный момент превысило 1,4 миллиона.