Гинцбург отметил отсутствие неизвестных побочных эффектов у российской вакцины «Спутник V»

Серьезных побочных эффектов, кроме перечисленных в инструкции, у добровольцев, которые испытывают российскую вакцину от COVID-19 «Спутник V», не наблюдается. Об этом рассказал директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

«Могу вас заверить, что серьезных побочных эффектов, кроме тех, которые перечислены в инструкции по применению вакцины, не наблюдается», - сказал Гинцбург в эфире канала «Россия 24».

С его слов, первый компонент двухкомпонентной вакцины уже получили 17 тысяч участников испытаний из числа жителей Москвы и Московской области, второй компонент вкололи шести тысячам добровольцев.

Ранее в центре имени Гамалеи назвали объем производства необходимой вакцины от коронавируса к декабрю. По словам директора центра Александра Гинцбурга, количество выпускаемого препарата к этому времени составит пять-шесть миллионов доз в месяц. Этого объема должно хватить для вакцинации 70% населения в последующий год.

За минувшие сутки в России зафиксировано 15 700 новых случаев инфицирования. Таким образом, общее количество зараженных составило 1 447 335 человек.