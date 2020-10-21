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Гинцбург отметил отсутствие неизвестных побочных эффектов у российской вакцины «Спутник V»

Ян Брацкий
16:18 21.10.2020
По словам директора центра имени Гамалеи Александра Гинцбурга, первый компонент вакцины получили 17 тысяч добровольцев, второй - шесть тысяч.
Гинцбург отметил отсутствие неизвестных побочных эффектов у российской вакцины «Спутник V»
© Фото: Xinhua, Globallookpress

Серьезных побочных эффектов, кроме перечисленных в инструкции, у добровольцев, которые испытывают российскую вакцину от COVID-19 «Спутник V», не наблюдается. Об этом рассказал директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

«Могу вас заверить, что серьезных побочных эффектов, кроме тех, которые перечислены в инструкции по применению вакцины, не наблюдается», - сказал Гинцбург в эфире канала «Россия 24».

С его слов, первый компонент двухкомпонентной вакцины уже получили 17 тысяч участников испытаний из числа жителей Москвы и Московской области, второй компонент вкололи шести тысячам добровольцев.

Ранее в центре имени Гамалеи назвали объем производства необходимой вакцины от коронавируса к декабрю. По словам директора центра Александра Гинцбурга, количество выпускаемого препарата к этому времени составит пять-шесть миллионов доз в месяц. Этого объема должно хватить для вакцинации 70% населения в последующий год.

За минувшие сутки в России зафиксировано 15 700 новых случаев инфицирования. Таким образом, общее количество зараженных составило 1 447 335 человек. 

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