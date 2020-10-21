Спасатели обнаружили на дне реки потерпевший крушение в Вологодской области вертолет

Спасатели обнаружили на дне реки Сухона в Вологодской области легкомоторный вертолет, на борту которого в момент крушения находился генеральный директор АО «Дед Мороз», экс-замгубернатора Вологодской области Олег Васильев, а также, предположительно, президент авиакомпании «Аэросоюз» Сергей Мозер.

По данным МЧС РФ, в настоящий момент сотрудники экстренной службы пытаются поднять воздушное судно со дна водоема.

Согласной предварительной информации, оба находившихся на борту вертолета погибли. На земле жертв и пострадавших нет.

Легкомоторный вертолет Robinson R44 потерпел крушение в Нюксенском районе Вологодской области во вторник, 20 октября. О том, что стало причиной инцидента, в настоящий момент неизвестно.