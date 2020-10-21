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Мишустин осмотрел принятый в состав атомного флота ледокол «Арктика»

Анна Назайкина
15:43 21.10.2020
Премьер заявил, что ледокол воплощает мощь российской атомной индустрии и науки.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ОСК

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин осмотрел головной универсальный атомный ледокол «Арктика». Торжественная церемония с актом приемки состоялась сегодня в Мурманске. Премьер посетил машинное отделение ледокола, центральный пост управления и ходовой мостик.

Во время осмотра капитанского мостика Мишустин сделал запись в книге для почетных гостей.

«Очень рад и горд, что в России есть такие специалисты, которые способны создавать такие инновационные проекты, как ледокол "Арктика". Он воплощает мощь нашей атомной индустрии и российской науки», - оставил запись премьер.

Также Мишустин заявил, что РФ занимает лидирующую позицию в освоении северных территорий, а также подчеркнул тот факт, что Россия единственная в мире смогла создать атомный ледокол.

«Наша страна - бесспорный лидер в освоении северных территорий. Мы гордимся, что Россия единственная в мире смогла создать атомный ледокольный флот, и сейчас в его состав мы принимаем еще один универсальный атомный ледокол "Арктика"», - заявил глава правительства.

Мишустин добавил, что ледокол станет головным в серии из пяти судов, в которую также войдут «Сибирь», «Урал», «Якутия» и «Чукотка».

На Северном морском пути «Арктику» начнут использовать с декабря. Кроме того, в будущем году на судне планируется установка нового электродвигателя, что повысит его мощность до рекордных 60 МВт. Корабль способен пробивать лед толщиной до трех метров и предназначен для сопровождения судов в суровых условиях Крайнего Севера.

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