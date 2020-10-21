Путин предупредил о новых испытаниях для мировой экономики на фоне пандемии COVID-19

Мировая экономика может столкнуться с новыми вызовами на фоне пандемии коронавирусной инфекции. Об этом предупредил президент Российской Федерации Владимир Путин, выступая на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей.

По его мнению, процессы восстановления на фоне COVID-19 еще неустойчивы и могут быть подвержены острым проблемам и новым вызовам. Таким образом, считает президент, в период пандемии слаженные действия бизнеса и государства чрезвычайно важны.

«Отмечу, что процессы восстановления мировой экономики, вы и сами это хорошо знаете, еще крайне неустойчивы, более того, она может столкнуться с новыми острыми проблемами. Эпидемиологическая обстановка сложная, в России и во многих других странах растет число заболевших коронавирусом, а в ряде государств снова объявлен так называемый локдаун», - сказал глава государства.

Ранее в центре имени Гамалеи назвали объем производства необходимой вакцины от коронавируса к декабрю. По словам директора центра Александра Гинцбурга, количество выпускаемого препарата к этому времени составит пять-шесть миллионов доз в месяц. Этого объема должно хватить для вакцинации 70% населения в последующий год.

За минувшие сутки в России зафиксировано 15 700 новых случаев инфицирования. Таким образом, общее количество зараженных составило 1 447 335 человек.