Война с историей: украинских учителей будут наказывать за упоминание ВОВ

Украинских учителей теперь могут наказать за упоминание Великой Отечественной войны. Это следует из документа, опубликованного экс-депутатом Верховной рады Алексеем Журавко. Письмо на бланке Министерства образования и науки подписано заместителем главы ведомства.

Период истории до 1991 года предлагается называть временем «советской оккупации», а вместо «Великой Отечественной войны» использовать формулировку «советско-немецкая фаза Второй мировой войны».

В случае несоблюдения преподавателями истории принципов методических рекомендаций министерство рекомендует употреблять по отношению к таким педагогам меры дисциплинарного и административного воздействия вплоть до увольнения или информирования правоохранительных органов.