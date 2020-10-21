«Фейки недопустимы»: в Ростове власти прокомментировали сообщения о смерти COVID-пациентов на ИВЛ

Замглавы администрации Ростова-на-Дону по социальным вопросам Елена Кожухова опровергла информацию СМИ о смерти COVID-пациентов, находящихся на ИВЛ в одной из больниц.

По ее словам, аварийных ситуаций с поставкой кислорода в госпитале для больных на базе больницы №20 в последние дни не было, причины смерти пациентов установят патологоанатомы.

«Для нас большая трагедия, когда погибают люди, но в эти дни аварийных ситуаций, связанных с поставкой кислорода на территории данной больницы, не было», - объяснила она.

Кожухова также добавила, что на сегодняшний день предписаний о ненадлежащем лечении пациентов в этом и других госпиталях у администрации нет.

При этом она подтвердила, что ежедневно выявляется большое число заболевших, также увеличилось число госпитализаций. Люди поступают с различными, в том числе тяжелыми патологиями.

«Информация о количестве и причинах погибших в ковидной больнице №20 не соответствует действительности», - подчеркнула замглавы администрации.

По словам Кожуховой, по качеству лечения Росздравнадзор вынесет соответствующее независимое решение. Подытожив, она подчеркнула, что распространение фейков недопустимо, это преследуется законом.

Ранее СМИ писали о том, что несколько пациентов городской больницы №20 Ростова-на-Дону якобы задохнулись во время продолжительной паузы в снабжении медицинским кислородом. Сообщалось, что территориальный орган Росздравнадзора по Ростовской области начал проверку по поручению главы Минздрава Михаила Мурашко после информации в СМИ.