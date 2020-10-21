Актер Гоша Куценко госпитализирован с коронавирусом

Заслуженный артист России Гоша Куценко заразился коронавирусной инфекцией. Об этом он написал на своей странице в Instagram. Также агент актера сообщил, что Куценко был госпитализирован.



Артист обратился к подписчикам с просьбой не быть безрассудными и соблюдать санитарно-эпидемиологические правила.

«Берегите себя! Ковид - коварнейший персонаж! Вот и мне пришлось его исполнить! Носите маски! Держите дистанцию. Не будьте безрассудны. Помогите себе и врачам. Они опять взялись за подвиги!» - написал Куценко в публикации.

Кроме того, актер сообщил, что в связи с заболеванием он вынужден перенести назначенный на 21 и 22 октября спектакль «Love Letters» на 8 декабря.