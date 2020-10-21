Опубликованы кадры с места захвата заложников в Грузии

Появились кадры с места захвата заложников в банке в городе Зугдиди в Грузии. Прямую трансляцию ведет грузинский телеканал Rustavi 2.

Место происшествия перекрыто, на месте работают правоохранители и дежурят экстренные службы. Как передает корреспондент с места событий, человек в маске выстрелил несколько раз и потребовал у находившихся в здании людей встать на колени. Пожилым людям он разрешил покинуть банк. О выдвигаемых мужчиной требованиях не сообщается.

Захват заложников произошел в одном из филиалов Банка Грузии на улице Гамсахурдия. Ранее сообщалось, что у злоумышленника при себе автомат и гаранта. В заложники взяты как сотрудники, так и клиенты банка. О погибших и раненых информации нет.